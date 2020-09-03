Добровинский заявил об угрозе «сотен пьяных Ефремовых»

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Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский назвал процесс над артистом знаковым и рассказал об угрозе, которую повлечет за собой оправдательный приговор. Слова защитника в четверг, 3 сентября, приводит издание «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Добровинский подчеркнул, что участниками истории оказались простые люди.

«Мы должны понимать последствия. Оправдательный приговор развяжет руки сотням пьяных Ефремовых, поэтому это знаковый процесс. Мне очень жаль что большой актёр оказался таким маленьким человеком», — заявил адвокат.

Он также отметил, что сторона потерпевших, тем не менее, готова безоговорочно принять любой вердикт суда.

Ранее сообщалось, что другой представитель потерпевших заявила об угрозах со стороны адвоката Ефремова. Анна Бутырина рассказала на суде, что Эльман Пашаев обещал «рано или поздно с ней разобраться».