«Больной монстр»: американец забил молотком детей подруги

30-летний американец Марк Уилсон арестован по подозрению в убийстве 14-летнего подростка и его 12-летнего брата. По данным СМИ, мужчина остался на ночь у сестры своей сожительницы, после чего ночью пробрался в комнату к детям — там он забил молотком и зарезал их. Затем преступник скрылся с места происшествия, спрятавшись в доме матери. Шериф округа назвал Уилсона «больным монстром с извращенными идеями».

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США 30-летний местный житель Марк Уилсон арестован по подозрению в убийстве двух детей приятельницы, которая пригласила его погостить в своем доме. Об этом сообщил канал FOX13.

По данным СМИ, инцидент произошел 26 августа в штате Флорида. В тот день мать детей пригласила предполагаемого злоумышленника переночевать. Известно, что он был в отношениях с тетей мальчиков, которая на момент убийства была беременна от него вторым ребенком.

Когда семья уснула, Уилсон забил молотком и зарезал 14-летнего подростка и его 12-летнего брата. Затем он сбежал с места преступления и скрылся в доме своей матери — спустя некоторое время правоохранителям удалось его арестовать.

Шериф округа заявил, что у американца не было мотивов для убийства. Предполагается, что перед совершением преступления мужчина принимал наркотики. Его также раньше арестовывали за имущественные преступления, однако он никогда не привлекался за насилие.

Шериф также добавил, что это было одним из самых жестоких преступлений, которое ему доводилось видеть за 40-летнюю карьеру — правоохранитель назвал Уилсона «больным монстром с извращенными идеями». В качестве наказания для него не исключена смертная казнь.

Между тем в конце августа 2020 года в английском городе Шеффилд приговор вынесли 35-летней Саре Баррасс и ее родному брату, с которым она сожительствовала. Пара убила двух своих сыновей и готовила покушение еще на четырех своих детей.

Как сообщало Daily Mail, трагедия произошла 24 мая 2019 года. В тот день первыми жертвами преступников стали старшие сыновья. Их женщина попыталась задушить лигатурой — нитью, используемой для перевязки кровеносных сосудов. В совершении преступления ей помогал брат. В результате нападения мальчики погибли не сразу, а лишь через три недели в одной из городских больниц.

«Никакие мои слова никогда не смогут полностью отразить чудовищность того, что вы оба сделали. Преступления, которые вы совершили, говорят сами за себя: убийство двух детей, покушение на убийство четырех детей и чудовищный заговор с целью убийства этих детей», — заявил судья Джереми Ричардсон на заседании об избрании меры пресечения.

В ходе допросов британка призналась в заговоре с братом с целью убийства всех шестерых детей. При этом за несколько дней до совершения преступления злоумышленница сохранила на своей странице картинку, на которой был изображен скелет с окровавленной косой и надписью: «Иду за вами».

В отчете социальных служб говорилось об отсутствии каких-либо доказательств того, что преступные действия Баррасс и Мачина можно было каким-либо образом предугадать и предотвратить.

В итоге пару приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Претендовать на условно-досрочное освобождение они смогут не менее чем через 35 лет.

В разговоре с Mirror Online друзья семьи отзывались о мальчиках исключительно положительно — по их словам, подростки были фанатами автомобилей и мотоциклов. Кроме того, один из убитых ранее появлялся на телевидении: он пришел на программу телеканала «Би-би-си», чтобы собрать пожертвования для своего товарища, который на тот момент боролся с онкологическим заболеванием. Мальчик явился на шоу с желтым ирокезом, объяснив это тем, что его друг обожает этот цвет.

Похожий случай в июне 2020 года произошел и в России. Как передавал СК по Калмыкии, в одном из частных домов Элисты по улице Джиргал женщина напала на своих детей восьми и 10 лет, а также на четырехмесячного младенца. В этом время ее супруг был на работе. Старшая 10-летняя дочь, уже будучи раненой, пыталась сбежать от матери и позвать на помощь, однако женщина затащила ее обратно в дом.

Убив всех детей, женщина покончила с собой. Тела обнаружил ее муж, когда вернулся домой — при этом дверь была заперта изнутри. Мужчина и вызвал правоохранителей.

По факту трагедии было возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». По данным телеканала РЕН ТВ, предсмертной записки женщина не оставила.

Прокуратура республики также инициировала проверку в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для того, чтобы установить, осуществлялся ли надлежащий контроль за детьми.