Не простил развода: резня в детском саду под Москвой

53-летнего жителя Воскресенска подозревают в убийстве собственной супруги — по версии подмосковного СК, расправу мужчина совершил в детском саду, где его жена работала воспитателем. Как утверждают СМИ, 31 августа мужчина ворвался в учреждение, нашел супругу в столовой и нанес ей ножевые ранения. В это время другие сотрудники детского сада прятали детей по туалетам или выводили их через запасной выход. Подозреваемого задержали росгвардейцы, прибывшие по сигналу тревожной кнопки.

Силовики задержали 53-летнего жителя подмосковного города Воскресенска, подозреваемого в убийстве собственной супруги, работавшей младшим воспитателем в детском саду. Об этом сообщает подмосковный Следственный комитет.

Как утверждают СМИ, предполагаемый преступник — Владимир Воробьев . Его жена Татьяна три года трудилась в детском саду №6 на улице Чапаева. В день трагедии, 31 августа, она впервые вышла на работу после отпуска. Днем в дверь детского сада позвонили — открыла дверь старший воспитатель детского сада. Об этом она сама рассказала на допросе, передает Telegram-канал Life Shot.

Супруг Татьяны сообщил, что пришел к жене — якобы передать ключи. Женщина в этот момент мыла посуду, в связи с чем коллега пообещала ее позвать. Воробьева такой ответ не устроил — он оттолкнул сотрудницу и отправился на поиски супруги.

Работники детского сада поняли, что мужчина невменяем. Они стали прятать детей, закрывая им глаза. По предварительным данным, семерых малышей из группы Татьяны отвели в туалет, еще троих — в раздевалку, пишет Telegram-канал Baza.

Когда злоумышленник настиг жену в столовой и между ними начался конфликт, воспитатели вывели детей через запасной выход. Другие СМИ утверждают, что семеро детей все-таки видели, как мужчина начал таскать супругу за волосы, сообщает Life Shot со ссылкой на неназванный источник. Telegram-канала «112» подчеркивает, что несовершеннолетние и вовсе стали свидетелями резни.

Услышав крики Татьяны, охранник учреждения оперативно нажал тревожную кнопку и дополнительно вызвал полицию. В ходе ссоры Воробьев нанес супруге множественные ножевые ранения в шею, туловище и руки — от полученных травм женщина скончалась на месте. У воспитателя остались взрослые сын и дочь.

Прибывшие на сигнал «Тревога» сотрудники Росгвардии нашли предполагаемого злоумышленника у окровавленного тела супруги. Его задержали и доставили в отдел полиции, сообщает региональный СК. Против мужчины возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» — следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей, проводят судебно-медицинские экспертизы. В рамках расследования проверяется также безопасность в детском саду. Неизвестно, как мужчина попал на территорию учреждения — по предварительным данным, он мог это сделать через открытую запасную калитку в заборе, пишет «112». Между тем РЕН ТВ утверждает, что мужчина перепрыгнул через забор. Сейчас с воспитанниками детского сада работают психологи, пишет Telegram-канал Hue.

На допросе подозреваемый рассказал, что был пьян и убил супругу из ревности, сообщает Life Shot. Коллеги погибшей утверждают, что в семье у Воробьевых было не все в порядке: в начале лета воспитательница пришла в детский сад с побоями.

Тогда сотрудники узнали, что муж периодически поднимал руку на Татьяну. Кроме того, он оскорблял детей, писал им «похабные сообщения», а однажды отобрал у всех родственников ключи и не пускал домой, пишет РЕН ТВ.

26 июля предполагаемый преступник избил супругу и дочь — тем не менее сообщать об этом в полицию они не стали, а лишь уехали жить к родственникам. Все это время Воробьев выслеживал родственниц и угрожал убийством жене, сообщает «112». Родственники погибшей уверяют, что супруг применял к ней и детям насилие на протяжении 30 лет.

Не стерпев такого отношения, воспитательница подала на развод — он был назначен уже на 7 сентября. В начале августа воспитатель ушла в отпуск — вернувшись, она сообщила коллегам, что расходиться с супругом не передумала, рассказал знакомый погибшей телеканалу «360».

Подозреваемый не имел официальной работы, сообщает РЕН ТВ. Между тем саму Воробьеву коллеги описывают как добросовестного воспитателя, грамотно работающего с детьми. С ней же в том же учреждении трудилась дочь Ирина — она также занимала должность воспитателя.