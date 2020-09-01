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Ефремов вынес себе приговор в суде 

РИА Новости 9 минут назад
На заседании суда по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов сам себе вынес вердикт, сообщила "Комсомольская правда".

"Расстрелять", — сказал он, выслушав требования потерпевшей стороны.

Старший сын погибшего в аварии Виталий Захаров призвал посадить Ефремова на срок не менее восьми лет, он рассчитывает на компенсацию в 7,3 миллиона рублей. Также Захаров попросил информировать его о перемещениях и освобождении актера из колонии.
Захаровы вернули деньги Ефремову
Представляющий интересы артиста Эльман Пашаев, отмечается в публикации, набросился на защитника родственников погибшего адвоката Добровинского. По мнению юриста, Добровинский "перекрыл Ефремову все выходы к пострадавшей семье", а сейчас упрекает его в отсутствии извинений и вовремя оказанной финансовой помощи.
Вечером 8 июня, по версии следствия, Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee устроил ДТП со смертельным исходом. Внедорожник артиста пересек двойную сплошную и влетел в фургон "Лада", в котором сидел курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Впоследствии мужчина скончался в больнице.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Спустя несколько дней он записал ролик с извинениями перед семьей погибшего, но родственники Захарова их не приняли.
В августе начались слушания по делу, во время которых Ефремов не признал вину в совершении ДТП. Он заявил, что ничего не помнит, поскольку в день аварии был пьян. Его адвокат настаивает, что за рулем внедорожника находился другой человек. На данный момент актер находится под домашним арестом. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Комментарии 2
Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Виталий Захаров , Комсомольская правда
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