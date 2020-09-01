В аэропорту Киева женщина «прогулялась» по крылу самолёта 

В киевском аэропорту «Борисполь» женщина-пассажир открыла дверь запасного выхода самолёта «Международных авиалиний Украины» (МАУ) и прошлась по крылу. Видеозапись опубликовал 1 сентября ресурс dtp.kiev.ua.

На кадрах видно, как женщина открыла дверь, вышла на крыло самолёта и села на краю «подышать свежим воздухом». Она вернулась в самолёт после того, как в ситуацию вмешались работники аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Ирана назвал примерную дату второго этапа переговоров с Украиной по вопросу самолёта МАУ, по ошибке сбитого над Тегераном в начале 2020 года.