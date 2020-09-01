Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Беслане почтили память жертв теракта в школе 

Lenta.ru 20 минут назад
В Беслане почтили память жертв теракта в школе
Фото: РИА Новости
В Беслане началась вахта памяти по жертвам террористического акта в школе №1. Об этом сообщает ТАСС.
В первые часы трехдневной вахты память жертв теракта почтили более тысячи человек, рассказали в пресс-службе МВД по Северной Осетии. «Люди приходят и в школу, и на кладбище "Город Ангелов"», — отметили в ведомстве.
Траурные мероприятия начались в разрушенном здании в 9:15 по московскому времени, когда 16 лет назад раздался первый выстрел террористов. Люди приходят с цветами, зажигают свечи рядом с фотографиями погибших, несут игрушки и воду, которую террористы не разрешали пить заложникам. Среди собравшихся — глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, члены правительства, общественники.
Во дворе школы зажгутся свечи, первый день вахты завершится заупокойной службой.
Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Группа боевиков захватила и в течение трех дней удерживала в заложниках более 1,2 тысячи учеников и учителей школы №1. В результате погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — 10 сотрудников ЦСН ФСБ, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа. Ответственность за случившееся взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.
Последние новости
В России начался масштабный флешмоб со школьными фотографиями В России начался масштабный флешмоб со школьными фотографиями В суде привели доказательство против Ефремова В суде привели доказательство против Ефремова Население России рекордно сократится из-за пандемии Население России рекордно сократится из-за пандемии
Комментарии
Происшествия , Шамиль Басаев , Вячеслав Битаров , МВД , Беслан , Республика Северная Осетия — Алания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сядьте! Вы слышали, как я ору?»
«Сядьте! Вы слышали, как я ору?»
МИД РФ: Израилю и Палестине нужны прямые переговоры
МИД РФ: Израилю и Палестине нужны прямые переговоры
В Афганистане 190 человек погибли из-за наводнений
В Афганистане 190 человек погибли из-за наводнений
Зеленский рассказал, что сделал бы на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, что сделал бы на месте Лукашенко
Видео
Опубликовано видео момента страшного ДТП в Твери
00:13
Опубликовано видео момента страшного ДТП в Твери
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
00:12
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
01:00
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
00:15
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
00:37
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
01:13
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
Армия
Перехват бомбардировщика США попал на видео
00:20
Перехват бомбардировщика США попал на видео
Армия
Ефремов получил 200 тысяч рублей
00:37
Ефремов получил 200 тысяч рублей
Происшествия
«Не переживайте»: Лукашенко дал обещание белорусам
00:15
«Не переживайте»: Лукашенко дал обещание белорусам
В мире Политика
СК просит продлить арест Фургалу
00:22
СК просит продлить арест Фургалу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть