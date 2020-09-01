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Женщина на Украине вылезла отдохнуть на крыло самолета 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 54 минуты назад
Пассажирка вылезла отдохнуть на крыло самолета
Фото: РИА Новости
В киевском аэропорту Борисполь пассажирка рейса Анталия — Киев через аварийный выход вылезла на крыло самолета авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сообщила пресс-служба компании.
По информации МАУ, женщина открыла аварийный выход самолета, вышла на его крыло, немного посидела и вернулась в салон. Пассажирка летела чартерным рейсом с отдыха вместе с мужем и детьми.
Отмечается, что командир воздушного судна сразу вызвал представителей подразделений авиационной безопасности, пограничной службы, полиции и медпункта аэропорта «Борисполь», как этого требуют соответствующие инструкции.

«Представители полиции и врачи пытались уточнить причины такого поступка у пассажирки, однако адекватного ответа не получили. Установлено также, что пассажирка не находилась под влиянием алкогольных и/или наркотических веществ», — добавили в пресс-службе.

Авиакомпания внесла женщину в «черный список» пассажиров. В частности, в дальнейшем пассажирке будет отказано в каких-либо перелетах в пределах всей сети маршрутов.
Ранее стюардесса рассказала о «ценных» для бортпроводников пассажирах, которых стараются сажать возле аварийных выходов.
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Происшествия , В мире , Борисполь , Киев
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