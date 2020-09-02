Защита Сафронова попросила передать его дело в Мосгорсуд 

"У нас есть ходатайство об изменении подсудности… Дела, связанные с государственной тайной, должны рассматриваться в суде субъекта, в данном случае в Мосгорсуде", — заявил адвокат Иван Павлов. Как пояснил защитник, из-за того, что районный суд не имеет допуска к гостайне, следователь не предоставляет секретных документов, поэтому, по его мнению, Сафронов лишается права на защиту.

Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.

По информации ФСБ, советнику главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.

Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.