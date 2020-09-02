Защита Сафронова попросила передать его дело в Мосгорсуд 

Защита советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, просит передать вопрос о продлении его ареста из Лефортовского в Московский городской суд.
"У нас есть ходатайство об изменении подсудности… Дела, связанные с государственной тайной, должны рассматриваться в суде субъекта, в данном случае в Мосгорсуде", — заявил адвокат Иван Павлов. Как пояснил защитник, из-за того, что районный суд не имеет допуска к гостайне, следователь не предоставляет секретных документов, поэтому, по его мнению, Сафронов лишается права на защиту.
Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.