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Многодетный россиянин умер в полиции после хрипов и просьб о помощи 

Lenta.ru 1 час назад
«Помогите мне»: россиянин умер в полиции после хрипов
Фото: Соцсети
Многодетный отец из Вологды умер в отделе полиции на следующий день после задержания. Сотрудники МВД игнорировали его просьбы о помощи, пишет «Медиазона».
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45-летний Сергей Пахолков участвовал в акции против вырубки сквера для строительства детского сада. По словам очевидцев, пришедшие на место силовики толкнули мужчину, он упал и ударился головой. Его доставили в отделение за неповиновение полицейским. На выходе из служебной машины мужчина снова ударился головой. В здании ему стало плохо, приехавшие медики измерили давление, сделали ЭКГ и дали таблетки. «Сказали, что у него высокое давление и сердцебиение зашкаливало», — рассказала жена Пахолкова.
Россиянина и еще одного задержанного активиста сначала обещали отпустить, но потом оставили в отделении на ночь. На следующий день около девяти утра второй защитник сквера Олег Малиновский услышал громкие хрипы за стенкой, потом, предположительно, приехала скорая, за стеной был слышен женский голос. После этого мужчина увидел, как Пахолкова под руки ведут в туалет, а сам он еле передвигал ноги. По пути обратно в камеру Малиновский обратился к товарищу, но тот его не узнал. «Полицейский ответил, что с ним "все в порядке", и это алкогольная эпилепсия, и такое "регулярно происходит"», — сказал активист.
Собеседник издания отметил, что еще по пути в отделение сотрудники МВД говорили, что Пахолков якобы пьяный. При этом Малиновский находился с ним в одной машине и не чувствовал никакого запаха.
Утром к россиянину приехал юрист, чтобы подготовиться к предстоящему в тот день суду. Защитник указал, что Пахолков плохо себя чувствовал, был синюшного цвета, не помнил события вчерашнего дня, его шатало, и он не смог с первого раза пройти в дверной проем. После общения с ним юрист уехал в суд.
По словам Малиновского, после визита юриста за стеной камеры раздался сильный удар об пол, послышались хрипящие звуки и стоны.

«Кажется, очень слабый голос много раз повторял "помогите мне"», — вспоминал активист.

Примерно в 11 часов во второй раз приехала скорая на реанимобиле. Врачи диагностировали у задержанного закрытую черепно-мозговую травму, он был без сознания. Когда он очнулся, его решили госпитализировать. Увести в больницу его не успели, мужчина умер в отделении. В заключении судмедэксперта сказано, что смерть наступила в результате отека и закрытой травмы мозга.
В управлении МВД по Вологодской области назначили служебную проверку. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
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Происшествия , МВД , Вологда
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