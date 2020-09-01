Ефремов получил 200 тысяч рублей

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады», Захаров, скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.

Сегодня Добровинский, адвокат вдовы, младшего сына и брата Захарова, рассказал, что некоторое время назад актер перевел семье курьера 200 тысяч рублей. По словам юриста, вдова потеряла сознание, когда поняла, что деньги прислал именно Ефремов, а остальные родственники Захарова отправили деньги назад.

Ранее Добровинский подал к Ефремову иск, в котором попросил взыскать с него в пользу вдовы, младшего сына и брата Захарова один рубль в качестве компенсации морального вреда в случае признания актера виновным в совершении аварии, а адвокат старшего сына Захарова Сергей Аверцев — 6,5 миллиона рублей в пользу своего клиента.