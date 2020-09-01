Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захаровы вернули деньги Ефремову 

Артём Кульша 47 минут назад
Ефремов получил 200 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Семья курьера Сергея Захарова вернула актеру Михаилу Ефремову деньги, которые он им перевел. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Мэш» (Mash), заявил адвокат Александр Добровинский.
"От инсульта не осталось следа": Ефремов сбежал от журналистов
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады», Захаров, скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.
Сегодня Добровинский, адвокат вдовы, младшего сына и брата Захарова, рассказал, что некоторое время назад актер перевел семье курьера 200 тысяч рублей. По словам юриста, вдова потеряла сознание, когда поняла, что деньги прислал именно Ефремов, а остальные родственники Захарова отправили деньги назад.
Ранее Добровинский подал к Ефремову иск, в котором попросил взыскать с него в пользу вдовы, младшего сына и брата Захарова один рубль в качестве компенсации морального вреда в случае признания актера виновным в совершении аварии, а адвокат старшего сына Захарова Сергей Аверцев — 6,5 миллиона рублей в пользу своего клиента.
Комментарии 1
Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Видео
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
00:12
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
01:00
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
00:15
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
00:37
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
01:13
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
Армия
Перехват бомбардировщика США попал на видео
00:20
Перехват бомбардировщика США попал на видео
Армия
«Это урок. Мы с Путиным сделаем соответствующие выводы»
01:35
«Это урок. Мы с Путиным сделаем соответствующие выводы»
В мире
В суде привели доказательство против Ефремова
01:04
В суде привели доказательство против Ефремова
Происшествия
Запрет снят: Польша разрешила сообщение с РФ
00:37
Запрет снят: Польша разрешила сообщение с РФ
В мире
СК раскрыл подробности жестокого убийства в саду
00:20
СК раскрыл подробности жестокого убийства в саду
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение