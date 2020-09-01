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Мужчина пошел гулять на пляж и нашел 35 килограммов кокаина 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина пошел гулять на пляж и нашел 35 кг кокаина
Фото: US Border Patrol Miami Sector
Житель американского штата Флорида обнаружил подозрительные пакеты во время прогулки по пляжу и сообщил о своей находке в полицию. Это оказались 35 килограммов кокаина, сообщает CNN.
Американский пограничный патруль изъял тридцать упаковок наркотика, выброшенного на берег пляжа Голливуд. По оценке экспертов, стоимость запрещенного вещества превысила миллион долларов.

«На пляжах штата находят много таких посылок, так как контрабандисты используют Мексиканский залив и архипелаг Флорида-Кис для перевозки наркотиков», — рассказал главный патрульный агент Майами Джон Модлин. За июль и август этого года пограничный патруль города Майами изъял больше 95 килограммов вынесенного на берег кокаина.

Ранее сообщалось, что наркокурьер принес восемь килограммов кокаина прямо в руки полицейским. Житель в английского города Хайтон, графство Мерисайд, случайно доставил крупную партию наркотика в дом, где в этот момент полиция проводила обыск.
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Происшествия , В мире , CNN , Голливуд
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