Мужчина пошел гулять на пляж и нашел 35 кг кокаина

Житель американского штата Флорида обнаружил подозрительные пакеты во время прогулки по пляжу и сообщил о своей находке в полицию. Это оказались 35 килограммов кокаина, сообщает CNN.

Американский пограничный патруль изъял тридцать упаковок наркотика, выброшенного на берег пляжа Голливуд . По оценке экспертов, стоимость запрещенного вещества превысила миллион долларов.

«На пляжах штата находят много таких посылок, так как контрабандисты используют Мексиканский залив и архипелаг Флорида-Кис для перевозки наркотиков», — рассказал главный патрульный агент Майами Джон Модлин. За июль и август этого года пограничный патруль города Майами изъял больше 95 килограммов вынесенного на берег кокаина.

Ранее сообщалось, что наркокурьер принес восемь килограммов кокаина прямо в руки полицейским. Житель в английского города Хайтон, графство Мерисайд, случайно доставил крупную партию наркотика в дом, где в этот момент полиция проводила обыск.