В Крыму из инкассаторской машины украли 40 млн рублей 

Крыму злоумышленник похитил из инкассаторской машины около 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что инкассаторский автомобиль подъехал к АЗС. Один из сотрудников зашёл внутрь, а когда вернулся, то не обнаружил на прежнем месте ни автомашины, ни своего напарника», — сказала она.

Через некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились денежные средства, оказались вскрыты.

«Подозреваемый в совершении преступления задержан по горячим следам в городе Керчи», — отметила Волк.

При личном досмотре у него нашли часть похищенного, остальная сумма была обнаружена по месту жительства подозреваемого.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

30 мая произошло нападение на инкассаторскую машину в Красноярске. Двое инкассаторов получили ранения и были госпитализированы. Позднее полиция обнаружила похищенные у инкассаторов в Красноярске деньги.