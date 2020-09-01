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В Крыму из инкассаторской машины украли 40 млн рублей 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
В Крыму из инкассаторской машины украли 40 млн рублей
Фото: РИА Новости
В Крыму злоумышленник похитил из инкассаторской машины около 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что инкассаторский автомобиль подъехал к АЗС. Один из сотрудников зашёл внутрь, а когда вернулся, то не обнаружил на прежнем месте ни автомашины, ни своего напарника», — сказала она.

Через некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились денежные средства, оказались вскрыты.

«Подозреваемый в совершении преступления задержан по горячим следам в городе Керчи», — отметила Волк.

При личном досмотре у него нашли часть похищенного, остальная сумма была обнаружена по месту жительства подозреваемого.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
30 мая произошло нападение на инкассаторскую машину в Красноярске. Двое инкассаторов получили ранения и были госпитализированы. Позднее полиция обнаружила похищенные у инкассаторов в Красноярске деньги.
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Происшествия , Криминал , Республика Крым
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