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Россиянин отрубил племяннице пальцы из-за мобильника 

Lenta.ru и ещё 5 56 минут назад
Россиянин отрубил 5-летней племяннице пальцы
Фото: РИА Новости
Житель Бурятии отрубил 5-летней племяннице пальцы из-за мобильного телефона, который ребенок случайно разбил. Об этом сообщается на сайте местного главка Следственного комитета во вторник, 1 сентября.
Инцидент произошел 31 августа в одной из деревень. Утром девочка вместе со своим отцом и дядей отправилась на покос травы в поле. Из-за начавшегося дождя взрослые отложили работу и начали выпивать. Дядя отдал девочке свой телефон, чтобы она не мешала застолью.
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В процессе игры ребенок выронил телефон, аппарат разбился. 47-летний россиянин приказал племяннице положить ладонь на пень и отрубил девочке два пальца топором. Позже ее госпитализировали, врачам удалось пришить один палец.
В настоящий момент подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Республика Бурятия
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