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Ефремов считает фейковым ролик, где он покидает место водителя после ДТП 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
Ефремов назвал фейком видео с места аварии
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов считает фейковым видеоролик, на котором изображено, как он покидает водительское место после смертельного ДТП на Садовом кольце.
Об этом он заявил в зале Пресненского суда, где идет процесс по делу артиста. "Эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского иск. Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский", — цитирует актера ТАСС.
По словам свидетельницы Светланы Набокиной, видео она сняла на телефон сразу после аварии. На нем можно увидеть, как Ефремова выводят из машины. О приобщении этого ролика к материалам дела ходатайствовал адвокат потерпевших Александр Добровинский, с чем судья согласилась. "Это самый примитивный способ, сделать где-то монтаж и представить в суд доказательство", — возмутился адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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Комментарии 1
Происшествия , Общество , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , ИТАР-ТАСС
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