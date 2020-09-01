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Россиянин убил жену в детсаду на глазах у детей 

Артём Кульша 57 минут назад
Россиянин убил жену в детсаду на глазах у детей
Фото: Соцсети
Житель Московской области убил жену в детском саду на глазах у детей. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Подозрительный россиянин жестоко убил жену и тещу
Некоторое время назад 53-летний Николай В. в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию одного из детских садов в Воскресенске через открытую запасную дверь, нанес своей жене, младшему воспитателю, несколько ранений на глазах у ее воспитанников. Женщина скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Ее убийца был задержан там же.

«Теперь единственная открытая дверь, которая ему светит, — тюрьма», — сообщает «112».

В июле, как сообщал «Рамблер», в городе Калачинске Омской области были обнаружены тела женщины и ее 15-летней дочери, которых, по версии следствия, в мае 2019 года убил их 50-летний муж и отец соответственно. Он убил жену за то, что она захотела развестись с ним, а дочь — за то, что она стала свидетельницей преступления.
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Происшествия , Московская область
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