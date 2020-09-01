Ефремова доставили в суд

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов доставлен в Пресненский суд Москвы для продолжения судебного процесса по его делу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания суда.

Актер вошел в здание в сопровождении работников суда.

Во вторник ожидается продолжение допроса свидетеля Светланы Набокиной, которая накануне в ходе допроса в суде рассказала, что видела Ефремова за рулем машины в момент автоаварии. Кроме этого, возможно, судья назовет дату прений сторон.