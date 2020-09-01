Задержан один из главарей ИГ

27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп
объявил о ликвидации основателя и главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади
военнослужащими Соединенных Штатов. Как сообщил американский лидер, вместе с главарем ИГ в результате спецоперации сил США в сирийской провинции Идлиб было уничтожено множество боевиков группировки и сообщников аль-Багдади. Трамп тогда выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. По его словам, РФ открыла для США воздушное пространство над определенными районами Сирии.