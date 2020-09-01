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В Турции задержали одного из главарей ИГ

ТАССиещё 12
1 час назад
Силы безопасности Турции задержали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Задержан один из главарей ИГ
Фото: EPAEPA
"Был арестован так называемый эмир террористической организации ИГ в Турции. При обыске у боевика был выявлен план подрывной деятельности", - написал глава МВД на своей странице в Twitter.
Сойлу также поблагодарил и поздравил силы
безопасности республики, однако не привел детали спецоперации.
27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации основателя и главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади военнослужащими Соединенных Штатов. Как сообщил американский лидер, вместе с главарем ИГ в результате спецоперации сил США в сирийской провинции Идлиб было уничтожено множество боевиков группировки и сообщников аль-Багдади. Трамп тогда выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. По его словам, РФ открыла для США воздушное пространство над определенными районами Сирии.
При этом в Минобороны России заявляли, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.
Происшествия,Ближний Восток,Абу Бакр аль-Багдади,Дональд Трамп,Министерство обороны,Исламское государство,МВД,Россия,Турция,
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