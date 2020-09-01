Офицера элитного военного вуза РФ нашли мертвым

Санкт-Петербурге нашли мертвым офицера-преподавателя Военно-космической академии имени Можайского среди пустых бутылок и упаковок от лекарств. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 26-летний старший лейтенант Минобороны должен был явиться на построение 31 августа в элитный вуз России . В результате поисков его нашли через несколько часов в квартире родственника. Криминалисты изъяли пустые бутылки из-под алкоголя и опустошенные блистерные упаковки. Там же находилось посмертная записка офицера, адресованная родителям.

Старший лейтенант служил на том же факультете, где недавно умер курсант. Сердце 20-летнего уроженца Барнаула не справилось с трехкилометровым кроссом. Полиция пока не связывает обе смерти. Самоубийство офицера объясняется неурядицами в личной жизни и финансовыми проблемами.