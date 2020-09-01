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В Лос-Анджелесе полицейские застрелили темнокожего велосипедиста 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
В США полицейские вновь застрелили темнокожего
Фото: depositphotos.com
На юге Лос-Анджелеса в понедельник днем полицейские застрелили чернокожего мужчину, что привело к массовым протестам.
Согласно информации полиции, сотрудники офиса шерифа Лос-Анджелеса попытались остановить мужчину на велосипеде, который нарушал правила дорожного движения, сообщает местное отделение телеканала CBS News. Мужчина, ударил одного из сотрудников офиса по лицу, затем кинул полицейским какую-то одежду, которую держал в руках, и попытался убежать. В кармане брошенной одежды полицейские обнаружили пистолет, после чего открыли стрельбу, пытаясь остановить убегавшего. По разным сведениям, было сделано от пяти до 27 выстрелов.

"Задерживаемый даже не мог бежать, потому что с него сваливались штаны, — рассказала одна из свидетельниц. — Зачем было много раз стрелять в него, его можно было просто догнать!"

Возмущенные местные жители устроили массовый митинг протеста. "Зачем нужны тюрьмы, если вы просто убиваете нас? Кого вы защищаете?! Сколько мы можем хоронить наших братьев и сестер?!", выкрикивали они. Местные активисты движения #BlackLivesMatter начали кампанию по привлечению внимания к произошедшему, одновременно выдвигая требования, чтобы "все белые подчинились черным".
Позднее выяснилось, что убитый — 29-летний Дижон Киззи. В настоящее время ведется расследование, которое затруднено тем, что в снаряжение полиции в Лос-Анджелесе не входят нательные видеокамеры, хотя их собираются выдать сотрудникам уже этой осенью. Если решение о применении огнестрельного оружия будет признано обоснованным, участвовавшие в задержании сотрудники офиса шерифа вернутся к службе. В противном случае, им будет предъявлено обвинение.
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Комментарии
Происшествия , В мире , CBS , Лос-Анджелес
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