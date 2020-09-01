Влюбленные школьники найдены мертвыми

«Трагедия произошла в селе Губернское Аргаяшского района 31 августа. Девочка заканчивала школу, парень учился в техникуме — они дружили. По предварительным данным, признаков криминального характера смерти нет. На месте происшествия обнаружены записки», — рассказал собеседник агентства. По его информации, отношения между молодыми людьми не одобрялась семьями обоих.