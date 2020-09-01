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В Челябинской области нашли мертвыми влюбленных школьников 

Ura.Ru 56 минут назад
Влюбленные школьники найдены мертвыми
Фото: depositphotos.com
В Челябинской области двух подростков нашли мертвыми на заброшенной ферме. Об этом сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

«Трагедия произошла в селе Губернское Аргаяшского района 31 августа. Девочка заканчивала школу, парень учился в техникуме — они дружили. По предварительным данным, признаков криминального характера смерти нет. На месте происшествия обнаружены записки», — рассказал собеседник агентства. По его информации, отношения между молодыми людьми не одобрялась семьями обоих.

Родственники просят воздержаться от обсуждения обстоятельства трагедии.
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В пресс-службе следственного управления СКР на момент подготовки новости не располагали информацией о случившемся.
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Происшествия , СКР , Челябинская Область
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