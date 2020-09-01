Безработный россиянин задолжал 86 тысяч за самолет

Житель Челябинска выплатил долги после ареста дорогого автомобиля и частного самолета. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

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В отношении мужчины велось девять исполнительных производств. Долг в 86 тысяч рублей образовался из-за неуплаты налогов, а также задолженности за пользование газом.

Так как у должника не было официального источника дохода, приставы наложили арест на принадлежащий ему автомобиль Lexus и самолет Cessna F150M 2017 года выпуска.