Безработный россиянин задолжал 86 тысяч за самолет

Житель Челябинска
выплатил долги после ареста дорогого автомобиля и частного самолета. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
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В отношении мужчины велось девять исполнительных производств. Долг в 86 тысяч рублей образовался из-за неуплаты налогов, а также задолженности за пользование газом.
Так как у должника не было официального источника дохода, приставы наложили арест на принадлежащий ему автомобиль Lexus и самолет Cessna F150M 2017 года выпуска.
Получив постановление о запрете регистрационных действий, мужчина сразу же погасил долг в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей.