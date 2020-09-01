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Безработный уплатил долг в 86 тысяч рублей после ареста частного самолета

РИА Новостииещё 1
37 минут назад
Житель Челябинска выплатил долги после ареста дорогого автомобиля и частного самолета. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
Безработный россиянин задолжал 86 тысяч за самолет
Фото: Creative CommonsCreative Commons
В отношении мужчины велось девять исполнительных производств. Долг в 86 тысяч рублей образовался из-за неуплаты налогов, а также задолженности за пользование газом.
Так как у должника не было официального источника дохода, приставы наложили арест на принадлежащий ему автомобиль Lexus и самолет Cessna F150M 2017 года выпуска.
Получив постановление о запрете регистрационных действий, мужчина сразу же погасил долг в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей.
Происшествия,Челябинск,
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