Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Землетрясение до 4,5 баллов произошло на Кубани 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Землетрясение до 4,5 баллов произошло на Кубани
Фото: РИА Новости
Землетрясение в 4-4,5 баллов произошло в Туапсинском районе Кубани, разрушений и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарском краю во вторник.

"1 сентября в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о том, что ощущались подземные толчки в Туапсе и части Туапсинского района, землетрясение произошло на удалении 40-60 км в акватории Черного моря амплитудой 4-4,5 балла", — сообщили в пресс-службе.

Погибших и пострадавших нет.
ТАСС: последние новости
ABC: в Лос-Анджелесе полицейские застрелили афроамериканца, вооруженного пистолетом ABC: в Лос-Анджелесе полицейские застрелили афроамериканца, вооруженного пистолетом Приставы взыщут с экс-главы Минэкономразвития Улюкаева более 1 700 руб. долга Приставы взыщут с экс-главы Минэкономразвития Улюкаева более 1 700 руб. долга Третий свидетель по делу Ефремова заявил, что он был пассажиром в момент ДТП Третий свидетель по делу Ефремова заявил, что он был пассажиром в момент ДТП
Происшествия , МЧС , Краснодарский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
Видео
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
01:00
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
00:15
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
01:13
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
Армия
Перехват бомбардировщика США попал на видео
00:20
Перехват бомбардировщика США попал на видео
Армия
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
01:39
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
Армия
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
02:04
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
Происшествия
Появилось видео причин развода Прусикина с Tatarka
01:53
Появилось видео причин развода Прусикина с Tatarka
Шоу-бизнес
Дочь Захарченко лишилась квартиры за 300 млн
03:37
Дочь Захарченко лишилась квартиры за 300 млн
Происшествия
Почему Лукашенко победит в Белоруссии
00:16
Почему Лукашенко победит в Белоруссии
В мире Статьи
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение