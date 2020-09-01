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Мужчина остался в гостях у знакомой семьи и убил двух детей 

Lenta.ru 57 минут назад
Мужчина остался в гостях и убил двух детей
Фото: Putnam County Sheriff’s Office
В американском штате Флорида мужчина убил двух сыновей знакомой семьи, которая пригласила его погостить в своем доме. Сам преступник был в отношениях с тетей мальчиков, которая на момент убийства была беременна от него вторым ребенком. Об этом пишет Metro.
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Когда семья уснула, 30-летний Марк Уилсон забил молотком и зарезал 14-летнего подростка и его 12-летнего брата. Затем он сбежал с места преступления и скрылся в доме своей матери.
Прокурор штата признался, что это было одним из самых жестоких преступлений, которое ему доводилось видеть за свою 40-летнюю карьеру. В качестве наказания для Уилсона рассматривалась также смертная казнь.
По данным следствия, у американца не было мотивов для убийства. Предполагается, что перед совершением преступления мужчина принимал наркотики. Его также раньше арестовывали за имущественные преступления, но он никогда не был замешан в насилии.
Ранее сообщалось, что британка, которую социальные службы считали примерной матерью, убила двух своих детей и готовила покушение на еще четырех. При этом всех она родила от своего сводного брата.
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Происшествия , В мире , Марк Уилсон
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