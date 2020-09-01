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Подсчитан ущерб от взрыва в Бейруте 

Lenta.ru 2 часа назад
Подсчитан ущерб от взрыва в Бейруте
Фото: Reuters
Всемирный банк подсчитал ущерб от взрыва селитры в Бейруте в начале августа 2020 года. По оценке аналитиков, прямой физический ущерб столице Ливана составил 3,8-4,6 миллиарда долларов. Об этом пишет Bloomberg.
В результате взрыва в городе разрушены дома, пострадали больницы, школы и улицы, закрыты многие местные предприятия. Последнее привело к спаду экономической активности. По оценке аналитиков, это выльется в рост уровня бедности в стране, который и без того достигает 45 процентов.
Ликвидация только физического ущерба от взрыва в ливанской столице потребует международной помощи и частных инвестиций. Однако условием получения такой поддержки является проведение властями страны масштабных реформ, пишет агентство. Ливан и ранее претендовал на зарубежную финансовую помощь, однако местные власти так и не смогли согласовать налоговую реформу и антикоррупционные меры, на которых настаивали кредиторы.
По оценке Всемирного банка, на восстановление государственного сектора Ливану в 2020 и 2021 годах понадобится 1,8-2,2 миллиарда долларов, в том числе 760 миллионов долларов к декабрю текущего года. В ближайшие несколько месяцев властям страны нужно найти 35-40 миллионов долларов, чтобы удовлетворить базовые потребности 90 тысяч граждан и обеспечить краткосрочную занятость по крайней мере 15 тысячам человек. Неотложные траты на предоставление жилья оцениваются в 30-35 миллионов долларов, еще 225-275 миллионов нужно найти, чтобы обеспечить немедленную финансовую поддержку микробизнесу и малому бизнесу, который обеспечивает работой тысячи местных жителей.
Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа 2020 года, его причиной оказалось хранение на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Жертвами ЧП стали 180 человек, тысячи людей получили ранения. После инцидента правительство страны ушло в отставку. Новым премьер-министром Ливана может стать посол в Германии Мустафа Адиб (Mustapha Adib).
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Происшествия , Всемирный Банк , Bloomberg
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