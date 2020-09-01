В Москве в воскресенье в районе 22:00 по московскому времени был избит оппозиционный блогер Егор Жуков. Нападение произошло возле его дома. Нападавшие разбили блогеру лицо, после чего скрылись с места преступления на самокатах. По результатам медицинской экспертизы установлено, что Жуков не получил серьезных повреждений. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал это нападение и призвал "не выстраивать никаких цепочек". Песков заявил, что в Кремле не знают, кто избил блогера и зачем. Правоохранительные органы ведут проверку по факту произошедшего. Сам Жуков считает нападение целенаправленной акцией, связанной с его оппозиционной деятельностью.
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
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