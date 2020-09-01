Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео 

Вадим Дроздов 25 минут назад
В Москве в воскресенье в районе 22:00 по московскому времени был избит оппозиционный блогер Егор Жуков. Нападение произошло возле его дома. Нападавшие разбили блогеру лицо, после чего скрылись с места преступления на самокатах. По результатам медицинской экспертизы установлено, что Жуков не получил серьезных повреждений. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал это нападение и призвал "не выстраивать никаких цепочек". Песков заявил, что в Кремле не знают, кто избил блогера и зачем. Правоохранительные органы ведут проверку по факту произошедшего. Сам Жуков считает нападение целенаправленной акцией, связанной с его оппозиционной деятельностью.
Происшествия , Видео , Дмитрий Песков , Егор Жуков , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
Ивлеева разделась на спор
Ивлеева разделась на спор
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Кота-библиотекаря застрелили в Тверской области
Кота-библиотекаря застрелили в Тверской области
Видео
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
01:39
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
Армия
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
02:04
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
Происшествия
Появилось видео причин развода Прусикина с Tatarka
01:53
Появилось видео причин развода Прусикина с Tatarka
Шоу-бизнес
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение