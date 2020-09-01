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В МЧС рассказали, сколько «потеряшек» удается найти в лесу 

РИА Новости 23 минуты назад
В МЧС раскрыли число «потеряшек» в лесу
Фото: РИА Новости
Спасатели благополучно находят около 90% потерявшихся в лесу людей, сообщает МЧС.

"Обычно благополучно находят до 90% "потеряшек", зона риска — именно пожилые люди, у которых смерть наступает от естественных причин. Как правило, это отказ сердца. Случаи, когда человек замерз или стал жертвой дикого зверя — единичны", — рассказывают спасатели.

Специалисты напоминают, что собравшись в лес, нужно обсудить с родными и близкими маршрут и время возвращения. Перед походом за грибами они советуют надеть на шею свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи.
Одеться лучше в яркую одежду, наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Обязательно нужно взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты.

"Лучшие ориентиры на местности — это линии электропередачи, дороги, ручьи, реки. Если какой-либо из этих ориентиров встретился на вашем пути, следуйте вдоль него — рано или поздно вы должны выйти к людям", — добавляют спасатели.

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Происшествия , МЧС
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