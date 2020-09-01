В МЧС раскрыли число «потеряшек» в лесу

Спасатели благополучно находят около 90% потерявшихся в лесу людей, сообщает МЧС

"Обычно благополучно находят до 90% "потеряшек", зона риска — именно пожилые люди, у которых смерть наступает от естественных причин. Как правило, это отказ сердца. Случаи, когда человек замерз или стал жертвой дикого зверя — единичны", — рассказывают спасатели.

Специалисты напоминают, что собравшись в лес, нужно обсудить с родными и близкими маршрут и время возвращения. Перед походом за грибами они советуют надеть на шею свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи.

Одеться лучше в яркую одежду, наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Обязательно нужно взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты.