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На Украине начали расследовать попытку подрыва поезда с бензином из Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Поезд с бензином из Белоруссии взорвался на Украине
Фото: Reuters
Служба безопасности Украины начала расследование попытки подрыва в Житомирской области шедшего из Белоруссии поезда с бензином и дизельным топливом.

«Следователи управления СБ Украины в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд сообщением «Барбары-Коростень». На перегоне «Сокорики-Бехи» во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого были деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент квалифицирован как теракт.
Ранее мужчина, угрожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева, потребовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов. Сотрудники украинского спецназа обезоружили его.
Это уже третий теракт в Украине за последнее время. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.
Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских.
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Происшествия , Украина , Владимир Зеленский , СБУ
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