Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ефремов уколнился от вопросов потерпевших с помощью 51-й статьи Конституции 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Ефремов уколнился от потерпевших с помощью Конституции
Фото: Газета.Ru
Актер Михаил Ефремов отказался отвечать на вопросы потерпевших, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, передает ТАСС.
Адвокат пострадавшей стороны Анна Бутырина в ходе заседания спросила у Ефремова, как он может объяснить тот факт, что ранее признал свою вину в ДТП, а теперь ее отрицает.

"51-я статья", — ответил актер.

Эта статья Основного закона позволяет не свидетельствовать против себя.
Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Газета.Ru: последние новости
В Тверской области убили "работавшего" в местной библиотеке кота В Тверской области убили "работавшего" в местной библиотеке кота Огромная змея заползла в рот уснувшей жительнице Дагестана Огромная змея заползла в рот уснувшей жительнице Дагестана Экс-губернатор Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием Экс-губернатор Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием
Происшествия , Криминал , Михаил Ефремов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
00:24
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
Происшествия
Известный бренд отдает России деньги для США
00:37
Известный бренд отдает России деньги для США
В мире
В Москве резко похолодает
05:08
В Москве резко похолодает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение