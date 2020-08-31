Ефремов уколнился от потерпевших с помощью Конституции

Актер Михаил Ефремов отказался отвечать на вопросы потерпевших, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, передает ТАСС.

Адвокат пострадавшей стороны Анна Бутырина в ходе заседания спросила у Ефремова, как он может объяснить тот факт, что ранее признал свою вину в ДТП, а теперь ее отрицает.

"51-я статья", — ответил актер.

Эта статья Основного закона позволяет не свидетельствовать против себя.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.