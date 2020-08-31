«Добросвинский»: скандал в суде по делу Ефремова 

Как передает телеграм-канал Life Shot, Ефремов назвал Добровинского «Добросвинским», после чего судья вынесла ему замечание и пригрозила удалить с заседания.

Отмечается также, что шутка пришлась присутствующим по душе — «все посмеялись».

Meduza пишет , что Ефремов назвал Добровинского «Добросвинским» в ответ на каламбур адвоката о свидетеле защиты Александре Кобце . Добровинский сказал о нем: «Кобец полный».

Как сообщал «Рамблер», ранее Александр Кобец заявил на суде, что за рулем автомобиля Ефремова находился другой человек. При этом свидетель признался, что одним глазом не видит, а на другом у него близорукость. Кроме того, он заявил, что пил пиво перед тем, как стал очевидцем аварии.