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«Добросвинский»: скандал в суде по делу Ефремова 

Вероника Полынина 1 час назад
«Добросвинский»: скандал в суде по делу Ефремова
Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Михаил Ефремов в суде обозвал в адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.
Как передает телеграм-канал Life Shot, Ефремов назвал Добровинского «Добросвинским», после чего судья вынесла ему замечание и пригрозила удалить с заседания.
Отмечается также, что шутка пришлась присутствующим по душе — «все посмеялись».
Третий свидетель раскрыл роль Ефремова в ДТП
Meduza пишет, что Ефремов назвал Добровинского «Добросвинским» в ответ на каламбур адвоката о свидетеле защиты Александре Кобце. Добровинский сказал о нем: «Кобец полный».
Как сообщал «Рамблер», ранее Александр Кобец заявил на суде, что за рулем автомобиля Ефремова находился другой человек. При этом свидетель признался, что одним глазом не видит, а на другом у него близорукость. Кроме того, он заявил, что пил пиво перед тем, как стал очевидцем аварии.
Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погиб водитель автомобиля LADA Сергей Захаров. Артист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Александр Кобец , Сергей Захаров
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