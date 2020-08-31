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Катер насмерть переехал туристку в море на глазах отдыхающих 

Lenta.ru 1 час назад
Катер насмерть переехал туристку на глазах отдыхающих
Фото: Reuters
Туристку из Великобритании насмерть переехал катер на глазах отдыхающих в Греции, считающейся популярным среди путешественников курортом. Об этом сообщает Metro.
По информации издания, происшествие случилось в понедельник, 31 августа, в десять утра возле пляжа Авлаки на острове Корфу. Когда одна из туристок находилась в море, ее задело винтом проплывающей мимо лодки.
Другие путешественники увидели происходящее и вытащили женщину из воды. Однако британка скончалась на месте из-за полученных травм. Местные власти продолжают расследовать случившееся.
В августе катер насмерть переехал 14-летнего британского туриста, который нырял с маской во время семейного отдыха, на глазах родителей. По словам родственников погибшего Эдди Джармана, несчастный случай произошел во время кругосветного путешествия, в которое вся семья отправилась два года назад.
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Происшествия , Греция , Корфу , Великобритания
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