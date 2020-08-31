Катер насмерть переехал туристку на глазах отдыхающих

Туристку из Великобритании насмерть переехал катер на глазах отдыхающих в Греции , считающейся популярным среди путешественников курортом. Об этом сообщает Metro.

По информации издания, происшествие случилось в понедельник, 31 августа, в десять утра возле пляжа Авлаки на острове Корфу . Когда одна из туристок находилась в море, ее задело винтом проплывающей мимо лодки.

Другие путешественники увидели происходящее и вытащили женщину из воды. Однако британка скончалась на месте из-за полученных травм. Местные власти продолжают расследовать случившееся.

В августе катер насмерть переехал 14-летнего британского туриста, который нырял с маской во время семейного отдыха, на глазах родителей. По словам родственников погибшего Эдди Джармана, несчастный случай произошел во время кругосветного путешествия, в которое вся семья отправилась два года назад.