Кота-библиотекаря застрелили в Тверской области 

Кота «устроили» в библиотеку в марте 2020 года, с его помощью в учреждение привлекали новых посетителей и проводили рекламу мероприятий в соцсетях.

Кота «устроили» в библиотеку в марте 2020 года. С его помощью в учреждение привлекали новых посетителей и проводили рекламу мероприятий в соцсетях.

«Степочки больше нет. Убили его, вернее, убил. И я знаю, кто, ищу свидетелей», — говорится в сообщении на странице библиотеки «Вконтакте».

По информации портала «Тверь 24», кота мог убить мужчина из соседнего с библиотекой подъезда. Ему не нравилось, что животное посещает подъезд и оставляет запах.