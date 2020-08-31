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Кота-библиотекаря застрелили в Тверской области 

ТК «Звезда» и ещё 9 1 час назад
Кота-библиотекаря застрелили в Тверской области
Фото: ТК «Звезда»
Кота «устроили» в библиотеку в марте 2020 года, с его помощью в учреждение привлекали новых посетителей и проводили рекламу мероприятий в соцсетях.
Кота по кличке Степан, который занимал пост «SMM-мяунджера» в библиотеке города Городня Тверской области, застрелили из пневматического ружья.
Кота «устроили» в библиотеку в марте 2020 года. С его помощью в учреждение привлекали новых посетителей и проводили рекламу мероприятий в соцсетях.

«Степочки больше нет. Убили его, вернее, убил. И я знаю, кто, ищу свидетелей», — говорится в сообщении на странице библиотеки «Вконтакте».

По информации портала «Тверь 24», кота мог убить мужчина из соседнего с библиотекой подъезда. Ему не нравилось, что животное посещает подъезд и оставляет запах.
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Происшествия , Городня , Тверская Область
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