В деле MH17 появился экс-конструктор «Сухого»

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова попросила прокуратуру Нидерландов предоставить больше информации по показаниям, которые намерен дать незасекреченный свидетель, бывший конструктор "Сухого" Вадим Лукашевич, сообщила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на слушаниях в понедельник.

Новый блок слушаний по делу MH17 открылся в Нидерландах 31 августа.

"Как сообщили СМИ, Лукашевич посетит Нидерланды по приглашению Совместной следственной группы (ССГ) и его допросят по делу, но он не мог делать заявлений об этом. Мы попросили прокуратуру (предоставить) больше информации и мы также запросили ряд документов", — сказала адвокат.

Независимого военного эксперта из России, бывшего конструктора ОКБ Сухого Вадима Лукашевича в Нидерландах называют свидетелем обвинения на суде по авиакатастрофе MH17.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.