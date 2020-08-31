«Хотите, чтобы я сдох»: суд расстроил Ефремова 

«Вы все хотите, чтоб я сдох», — заявил Ефремов «с горечью», когда допрос свидетеля закончился.

На заседании 31 августа выступил свидетель защиты Леван Падасян. По его словам, вечером 8 июня он шел за сигаретами и заметил мужчину, который сел на заднее сиденье машины с «блатными» номерами — 808. Позже он узнал, что такие же номера у авто Ефремова.

«Я еще обратил внимание, что впереди в машине никто не сидел», — заявил Падасян.

Затем он рассказал, что вступил в международную организацию, которая следит за делом Ефремова. По его словам, в Голливуд уже направили письмо по поводу российского актера.

Падасян не смог описать, как был одет человек, севший в машину, несколько раз прокричав, что тот был «не в пиджаке». Допрос Падасяна закончился перепалкой сторон.

Как сообщал «Рамблер», Ефремова судят за аварию, произошедшую в Москве 8 июня. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».

Позже Пашаев рассказал, что Ефремов заявляет о своей невиновности в ДТП. Актер подтвердил это в суде, заявив, что «ничего не помнит». Позже он добавил, что «на 90 процентов уверен», что сидел на пассажирском сиденье, а на водительское кресло его «тащили».