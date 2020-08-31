Фургал отказался от сделки со следствием

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Источник: СК предлагал Фургалу заключить досудебное соглашение, но тот отказался 

ТАСС 58 минут назад
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который сидит в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Дело Фургала: суд принял решение
Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Фургал считает давлением на него предложение от следователя признать вину.

"Следственный комитет предложил Фургалу заключить досудебное соглашение", — сказал собеседник агентства.

По его словам, бывший губернатор от этого отказался, посчитав предложение следователей угрозой и давлением на него.
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Происшествия , Видео , Политика , Сергей Фургал , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва , Хабаровский Край
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