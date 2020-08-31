Фургал отказался от сделки со следствием

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах , Фургал считает давлением на него предложение от следователя признать вину.

"Следственный комитет предложил Фургалу заключить досудебное соглашение", — сказал собеседник агентства.

По его словам, бывший губернатор от этого отказался, посчитав предложение следователей угрозой и давлением на него.