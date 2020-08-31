Раскрыты подробности об искалеченном в лесу ребенке

Найденный в подмосковном лесу 11-летний мальчик с переломами пытался прокатиться на электричке, зацепился за подножку последнего вагона, но сорвался в пути. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

«Ребенок был найден сотрудниками полиции в ночь на 30 августа. Мальчик хотел прокатиться на электричке, зацепился за подножку последнего вагона, но в пути сорвался. Видимо, от полученных травм потерял сознание. Его нашли только через полтора дня после случившегося. Он получил сильное переохлаждение. Со слов врачей, если бы его нашли чуть позже, было бы уже слишком поздно. Сейчас его жизни уже ничто не угрожает, он находится в больнице под наблюдением врачей», — цитируют в сообщении Ксению Мишонову.

Ни мальчик, ни его семья ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних не попадали, подчеркнула омбудсмен.