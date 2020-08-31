С Любови Соболь взыскали более 34 миллионов рублей 

Приставы начали процедуру по взысканию долгов с Любови Соболь на сумму более 34 миллионов рублей, следует из базы данных исполнительных производств на сайте ФССП.

властей Москвы. Соболь в понедельник опубликовала в Twitter пост, в котором заявила, что приставы взыскали 34 миллиона рублей с ее счетов в пользу Евгения Пригожина

Согласно данным на сайте ФССП, свыше 31 миллиона рублей Соболь должна заплатить по исполнительным листам о иных взысканиях имущественного характера в пользу физлиц и юрлиц. Кроме того, у неё задолженность по исполнительным листам о материальном ущербе по ГК РФ на сумму более 2,7 миллиона рублей. Также Соболь задолжала свыше 26 тысяч рублей по платежам за жилую площадь и коммуналку.

Ранее сообщалось, что директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожин выкупает долг Алексея Навального , Соболь и Фонда борьбы с коррупцией перед компанией "Московский школьник" почти в 88 миллионов рублей, погасит его, после чего взыщет деньги с Соболь и ФБК.

В 2019 году суд в Москве признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО "Московский школьник" 17 утверждений в видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах. Ответчиками выступали Навальный, Соболь и ФБК, суд обязал их удалить сюжет и статью, содержащие недостоверные сведения, со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда.

"Московский школьник" просил суд взыскать с Навального, Соболь и ФБК около 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды и более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации. Упущенная выгода возникла у истца ввиду того, что ООО "Социальное питание "Центр" после выхода ролика отказалось от контракта с "Московским школьником" как соисполнителем на обеспечение питанием ряда учреждений здравоохранения. Суд принял решение взыскать с ответчиков около 88 миллионов рублей убытков. В марте Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции.