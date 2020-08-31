Суд отказался отправлять Ефремова к психиатрам

Суд не стал отправлять актера Михаила Ефремова к психиатрам для восстановления памяти после смертельного ДТП, сообщает "Интерфакс".

Об этом просили адвокаты артиста. "Мы заявляем ходатайство, просим отправить Ефремова на лечение с целью восстановления памяти в Государственный научный центр Социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского", — сказал в Пресненском суде Москвы адвокат Эльман Пашаев , однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.