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Суд отказался отправлять Михаила Ефремова к психиатрам 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Суд отказался отправлять Ефремова к психиатрам
Фото: РИА Новости
Суд не стал отправлять актера Михаила Ефремова к психиатрам для восстановления памяти после смертельного ДТП, сообщает "Интерфакс".
Об этом просили адвокаты артиста. "Мы заявляем ходатайство, просим отправить Ефремова на лечение с целью восстановления памяти в Государственный научный центр Социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского", — сказал в Пресненском суде Москвы адвокат Эльман Пашаев, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Интерфакс
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