Дело Ефремова: найден новый «тайный свидетель» 

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Актер не признал вину, а Пашаев заявил, что тот не управлял машиной в момент ДТП. Адвокат нашел свидетеля, Александра Кобеца, который подтвердил это в ходе судебного заседания.

28 августа Пашаев заявил о допросе еще одного свидетеля, Гаева. Он должен был состояться по видеосвязи из Анапы. В ходе сегодняшнего заседания Пресненского районного суда Москвы судья Елена Абрамова напомнила адвокату об этом.