Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело Ефремова: найден новый «тайный свидетель» 

Артём Кульша 1 час назад
Дело Ефремова: найден новый «тайный свидетель»
Фото: ТАСС
Новый свидетель по делу актера Михаила Ефремова Андрей Гаев прибыл в Москву. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.
В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Актер не признал вину, а Пашаев заявил, что тот не управлял машиной в момент ДТП. Адвокат нашел свидетеля, Александра Кобеца, который подтвердил это в ходе судебного заседания.
28 августа Пашаев заявил о допросе еще одного свидетеля, Гаева. Он должен был состояться по видеосвязи из Анапы. В ходе сегодняшнего заседания Пресненского районного суда Москвы судья Елена Абрамова напомнила адвокату об этом.

«Я решил обеспечить его явку в Москву. В настоящий момент она обеспечена», — заявил он, а судья, в свою очередь, заявила, что не возражает против его допроса.

Комментарии 4
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Елена Абрамова , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
«Удар по демократии»: что творится в Германии
01:03
«Удар по демократии»: что творится в Германии
В мире Статьи
«Неожиданный» свидетель оправдал Ефремова
00:19
«Неожиданный» свидетель оправдал Ефремова
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал нападение на Жукова
00:23
Песков прокомментировал нападение на Жукова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение