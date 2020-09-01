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Ефремов рассказал о погоде в день смертельного ДТП 

Слово и Дело и ещё 1 37 минут назад
Ефремов рассказал о погоде в день смертельного ДТП
Фото: Слово и Дело
Очередное заседание по делу Ефремова проходит в Пресненском суде. Один из участников процесса упомянул о прохладной погоде в день происшествия, с чем не согласился актер. Ефремов заявил, что тогда стояла теплая погода, термометр, с его слов, показывал +28 градусов. Оппоненты актера тут же отметили, что актер ранее говорил, что не помнит событий того дня.
Ефремов должен наравне с остальными отвечать за преступное деяние. Иначе соратники актера дойдут до того, что начнут требовать отмены УК РФ, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
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Происшествия , Владимир Соловьев
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