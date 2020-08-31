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Судьба Белоруссии. Главное

Ефремов попросил суд исполнить его последнее желание 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 50 минут назад
Сегодня суд снова рассматривает дело Михаила Ефремова. На заседании актер попросил судью выполнить «последнее желание». По его словам, его приговорили к казни еще 9 июня.

«Ваша честь, я в изумлении. На всех кадрах виден след у меня на шее от ремня безопасности. Видно, что я не в себе, не только пьян. В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни», — сказал Ефремов.

Актер попросил назначить биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности.
«Нечем дышать»: адвокат об «ужасных условиях» жизни Ефремова
По его словам, он никогда не садился за руль в алкогольном состоянии, пишет телеграм-канал 360.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов
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