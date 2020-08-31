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В тоннеле питерского метро обнаружили труп 

Артём Кульша 47 минут назад
В метро Петербурга закрыли движение из-за трупа
Фото: ТАСС
Движение между тремя станциями Петербургского метрополитена закрыто в связи с обнаружением трупа в тоннеле. Об этом сообщает «Фонтанка».
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В пресс-службе метро изданию рассказали, что в настоящее время движение по Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии осуществляется от станции «Международная» до станции «Комендантский проспект», а движение между станциями «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы» закрыто для проведения оперативно-следственных мероприятий.
Осведомленный собеседник рассказал «Фонтанке», что около 9:30 по местному времени сотрудники метро Санкт-Петербурга обнаружили тело человека в тоннеле между станциями «Шушары» и «Дунайская». На трупе, предположительно, имеются телесные повреждения, а рюкзак погибшего, согласно предварительной информации, был найден в вагоне метро.
В июле, как сообщал «Рамблер», поезда по требованию полиции временно проезжали станцию «Новокузнецкая» Замоскворецкой, зеленой, линии Московского метрополитена без остановки. Средства массовой информации связали это с обнаружением на станции подозрительного предмета.
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Происшествия , Фонтанка.Ру
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