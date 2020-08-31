14-летний мальчик утонул в поселке Николаевка Симферопольского района, его тело нашли на следующие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

О том, что ребенок утонул, стало известно еще в субботу около половины шестого вечера. Поисковая операция силами правоохранителей и Госинспекции по маломерным судам обследовала около двух километров побережья акватории в радиусе 500 метров. Поиски возобновились и в воскресенье с семи утра, с участием водолазно-спасательной группы.

"По состоянию на 11:05 тело гражданина 2006 года рождения обнаружено на расстоянии 50 метров от берега на глубине трех метров", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того около половины пятого вечера в воскресенье на одном из пляжей в Евпатории очевидцы вытащили из воды тонувшего мужчину. Пострадавшего передали прибывшей на место бригаде "скорой помощи", обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Мужчина подверг себя риску сознательно: как отметили в министерстве, пляж был не оборудован для купания, о чем информировали размещенные на нем таблички.