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Судьба Белоруссии. Главное

У берегов Крыма утонул подросток 

РИА Новости Крым и ещё 1 19 минут назад
14-летний мальчик утонул в поселке Николаевка Симферопольского района, его тело нашли на следующие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
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О том, что ребенок утонул, стало известно еще в субботу около половины шестого вечера. Поисковая операция силами правоохранителей и Госинспекции по маломерным судам обследовала около двух километров побережья акватории в радиусе 500 метров. Поиски возобновились и в воскресенье с семи утра, с участием водолазно-спасательной группы.

"По состоянию на 11:05 тело гражданина 2006 года рождения обнаружено на расстоянии 50 метров от берега на глубине трех метров", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того около половины пятого вечера в воскресенье на одном из пляжей в Евпатории очевидцы вытащили из воды тонувшего мужчину. Пострадавшего передали прибывшей на место бригаде "скорой помощи", обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Мужчина подверг себя риску сознательно: как отметили в министерстве, пляж был не оборудован для купания, о чем информировали размещенные на нем таблички.
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Происшествия , Видео , Николаевка , Республика Крым
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