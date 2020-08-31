Военный самолет подал сигнал бедствия

Военно-транспортный самолет Lockheed C-130H Hercules подал сигнал бедствия над Сингапуром . Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Согласно им, транспондер (приемопередающее устройство) самолета Lockheed C-130H Hercules Военно-воздушных сил (ВВС) Сингапура посылает сигнал 7700 — сигнал об аварии или другой катастрофической ситуации на борту. В настоящее время воздушное судно летит вдоль береговой линии. Другие подробности происходящего пока не известны.

В апреле, как сообщал «Рамблер», пассажирский самолет «Боинг 737» ( Boeing ) выполнявший рейс из Москвы в Минеральные Воды, подал сигнал общей тревоги над Ростовской областью примерно по истечении 60 минут полета. Несмотря на это, лайнер не изменил высоту и маршрут полета и совершил посадку в аэропорту назначения по расписанию.

В том же месяце пассажирский самолет, совершавший рейс Тюмень — Москва, подал сигнал тревоги над Владимирской областью, а пассажирский самолет, летевший из Москвы в Пермь, — над Удмуртией по причине поступления анонимного сообщения о его минировании.