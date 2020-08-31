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Катастрофическая ситуация на борту: самолет подал сигнал бедствия 

Артём Кульша 14 минут назад
Военный самолет подал сигнал бедствия
Фото: depositphotos.com
Военно-транспортный самолет Lockheed C-130H Hercules подал сигнал бедствия над Сингапуром. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Следующий в Москву самолет подал сигнал тревоги
Согласно им, транспондер (приемопередающее устройство) самолета Lockheed C-130H Hercules Военно-воздушных сил (ВВС) Сингапура посылает сигнал 7700 — сигнал об аварии или другой катастрофической ситуации на борту. В настоящее время воздушное судно летит вдоль береговой линии. Другие подробности происходящего пока не известны.
В апреле, как сообщал «Рамблер», пассажирский самолет «Боинг 737» (Boeing) выполнявший рейс из Москвы в Минеральные Воды, подал сигнал общей тревоги над Ростовской областью примерно по истечении 60 минут полета. Несмотря на это, лайнер не изменил высоту и маршрут полета и совершил посадку в аэропорту назначения по расписанию.
В том же месяце пассажирский самолет, совершавший рейс Тюмень — Москва, подал сигнал тревоги над Владимирской областью, а пассажирский самолет, летевший из Москвы в Пермь, — над Удмуртией по причине поступления анонимного сообщения о его минировании.
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Происшествия , Boeing , Сингапур
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