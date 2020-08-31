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Белый медведь убил безоружного мужчину 

Lenta.ru и ещё 1 59 минут назад
Белый медведь убил безоружного мужчину
Фото: globallookpress.com
На острове Западный Шпицберген белый медведь убил безоружного гражданина Нидерландов. Об этом сообщает BBC News.
Инцидент произошел в туристическом палаточном лагере недалеко от города Лонгйир. Около четырех часов утра в пятницу, 28 августа, белый медведь напал на 38-летнего Йохана Якоба Коотте (Johan Jacobus Kootte), который работал менеджером лагеря.
Хищника застрелили местные жители, которые оказались возле места происшествия. Затем они помогли пострадавшему добраться до расположенного рядом аэропорта. Спасти мужчину не удалось, и вскоре он скончался от полученных ранений.
Виновником гибели человека оказался трехлетний самец, в прошлом уже забиравшийся в один из домов в районе Лонгйира. За несколько дней до нападения его мать, пришедшую к городу с медвежонком, переместили в отдаленную часть острова по воздуху.
Помимо Кооте, в лагере ночевали еще шесть человек. Ни у кого из них не было огнестрельного оружия, поскольку оно запрещено правилами лагеря, пишет The Guardian. Полиция выясняет, имелся ли в лагере дозорный, который мог предупредить о приближении хищника.
С 1971 года в районе Лонгйира из-за нападений белых медведей погибли пять человек. «Мы находимся на медвежьей территории, — заявила заместитель губернатора острова Солви Элведаль (Sølvi Elvedahl). — И белые медведи — это угроза для людей».
Лонгйир находится на острове Западный Шпицберген на расстоянии 1050 километров от Северного полюса. Там живут около двух тысяч человек, причем большинство из них знакомы друг с другом. Для поездок в другие населенные пункты обычно используют авиацию.
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Происшествия , В мире , The Guardian
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