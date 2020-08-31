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Судьба Белоруссии. Главное

На юге Москвы у москвички украли автомобиль Lexus за 7,6 млн рублей 

ТАСС 19 минут назад
Безработная москвичка лишилась Lexus за 7,6 млн рублей
Фото: ТАСС
Неизвестный украл у безработной москвички автомобиль Lexus LX570 стоимостью 7 млн 639 тыс. рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
В Москве у безработного угнали автомобиль
Как отметили в главке, накануне вечером в ОМВД поступило сообщение от адвоката неработающий женщины о краже автомобиля, который был припаркован около дома на улице 6-я Радиальная.

"Установлено, что неизвестный с территории неохраняемой стоянки по указанному адресу похитил автомобиль Lexus LX570, принадлежащий женщине. Материальный ущерб составил около 7 млн 639 тыс. рублей", — сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту начала проверку.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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