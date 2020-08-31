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Ребенка с переломами и инфицированными ранами нашли в подмосковном лесу 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Искалеченного ребенка нашли в подмосковном лесу
Фото: ТАСС
В подмосковном лесу найдет 11-летний мальчик с множественными переломами и инфицированными ранами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Ребенка обнаружили в районе поселка Александрова в Наро-Фоминском городском округе. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Также у мальчика нашли закрытый перелом костей таза, перелом обеих лодыжек, ушибленная рана затылочной области, ушиб шейного позвонка, ушиб грудной клетки и инфицированные раны обеих кистей", — рассказали правоохранители.

Уточняется, что ребенок направлен в хирургическую реанимацию. По данному факту ведет проверку отдел по делам несовершеннолетних.
Ранее в столице задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего ребенка на юго-востоке Москвы.
Грибников ждала страшная находка
По данным следствия, 15 августа злоумышленник, находясь в квартире жилого дома, избил годовалую дочь своей сожительницы. В результате девочка получила множественные травмы головы и тела. Ребенка с мамой госпитализировали в детское городское медицинское учреждение.
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Происшествия , Другое , МВД , АГН "Москва"
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