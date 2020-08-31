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В московском парке Свиблово задержали 11 человек после массовой драки 

Газета.Ru и ещё 4 50 минут назад
Бутылкой по голове: отдых закончился дракой в Москве
Фото: РИА Новости
В парке Свиблово на северо-востоке Москвы произошел конфликт между отдыхающими, который перерос в драку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В мангальной зоне в парке Свиблово между отдыхающими начался конфликт, который перерос в массовую драку, в ней приняли участие несколько десятков человек", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате инцидента одного человека госпитализировали после удара бутылкой по голове, более десяти участников конфликта были задержаны.
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В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что в полицию вечером 30 августа поступила информация о конфликте на улице Сельскохозяйственная в районе дома 64.
Правоохранители установили, что в парке неустановленное лицо бросило стеклянную бутылку в голову оппоненту, после чего пострадавшего скорая помощь отвезла в больницу. Для дальнейшего разбирательства в ОМВД были доставлены 11 человек.
Отмечается, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. После оказания помощи он был отпущен.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинение легкого вреда здоровью.
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Происшествия , Криминал , МВД , Москва
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