Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова 

ТАСС 10 минут назад
Избиением Жукова займется полиция
Фото: телеграм-канал «Команда Жукова»
Столичная полиция начала проверку после избиения двумя неизвестными блогера Егора Жукова в Москве.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, накануне в ОМВД по Можайскому району Москвы с заявлением о причинении телесных повреждений обратился молодой человек. Он сообщил, что двое неизвестных избили его и скрылись. "По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ ("Побои")", — сказали в пресс-службе.
На Егора Жукова напали и избили возле дома вечером в воскресенье. Он был госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму. Как отметил представитель Жукова Стас Топорков, перед госпитализацией Жуков написал заявление в ОМВД Можайского района. По его словам, полицейские приняли его и начали проверку.
Жуков был арестован 2 августа 2019 г. по обвинению в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции в Москве, произошедшей 27 июля того же года (ст. 212 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия он был переведен под домашний арест. Позднее СК первоначальное обвинение снял и предъявил новое — в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные в YouTube.
Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, обвинение против Жукова основывается на экспертизе, сделанной экспертом ФСБ РФ Александром Коршиковым. Он признал, что не нашел в словах Жукова прямых призывов к насилию, но сделал вывод о том, что блогер в своих выступлениях подталкивал аудиторию к насильственным действиям. Прокурор требовал для Жукова четыре года колонии общего режима, суд приговорил его к трем годам условно. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов, что предполагает запрет на создание и ведение собственных страниц в интернете. Позже Мосгорсуд оставил данный приговор в силе.
Видео дня. Торнадо в Крыму
ТАСС: последние новости
В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова Приставы взыщут с экс-главы Минэкономразвития Улюкаева более 1 700 руб. долга Приставы взыщут с экс-главы Минэкономразвития Улюкаева более 1 700 руб. долга СМИ: в Китае двое погибли при обрушении отеля СМИ: в Китае двое погибли при обрушении отеля
Комментарии 2
Происшествия , Егор Жуков , ФСБ , Мосгорсуд , ФСИН , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
«Вам никто не даст!»
«Вам никто не даст!»
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
Видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Появилось видео гигантского торнадо в Крыму
00:44
Появилось видео гигантского торнадо в Крыму
Происшествия
Опубликовано видео итогов форума «Армия 2020»
03:20
Опубликовано видео итогов форума «Армия 2020»
Армия
Серфинг по лужам в Ленобласти попал на видео
00:46
Серфинг по лужам в Ленобласти попал на видео
Общество
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение