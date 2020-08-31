Новая жертва протестов в США попала на видео 

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США продолжаются протесты и демонстрации. Во время беспорядков в штате Орегон в городе Портленд протестующие застрелили белого мужчину. Местные жители там устроили митинг в поддержку действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа . Это привело к столкновениям между сторонниками Трампа и движением Black lives matter. Очевидцы стрельбы рассказывают, что слышали 3 выстрела. Приехавшие на место происшествия сотрудники скорой помощи диагностировали смерть мужчины от огнестрельного ранения в грудь.

«Подобное насилие абсолютно неприемлемо, и мы прилагаем все усилия, чтобы найти причастных», — заявил руководитель полиции Портленда Чак Ловелл.