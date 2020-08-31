Появилось видео гигантского торнадо в Крыму 

Крыму под Евпаторией 30-го августа местные жители засняли огромный торнадо. Видео сразу же стало популярным в социальных сетях. Смерч образовался в районе побережья. Такое природное явление периодически можно наблюдать на полуострове. Чаще всего торнадо образуются в "тропических" зонах на побережье и живут 15-30 минут. Диаметр смерча может достигать 200 метров.

Смерч или торнадо — это атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Внутри воронки воздух опускается, а снаружи поднимается, быстро вращаясь.