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Судьба Белоруссии. Главное

Появилось видео гигантского торнадо в Крыму 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Крыму под Евпаторией 30-го августа местные жители засняли огромный торнадо. Видео сразу же стало популярным в социальных сетях. Смерч образовался в районе побережья. Такое природное явление периодически можно наблюдать на полуострове. Чаще всего торнадо образуются в "тропических" зонах на побережье и живут 15-30 минут. Диаметр смерча может достигать 200 метров.
Смерч или торнадо — это атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Внутри воронки воздух опускается, а снаружи поднимается, быстро вращаясь.
Происшествия , Видео , Евпатория , Республика Крым
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